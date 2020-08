Tampone in aeroporto per chi rientra dai Paesi a rischio. Sperimentazione al Marconi giovedì 20 agosto

Già disponibile la prenotazione online, aperta fino al 19 agosto

Giovedì 20 agosto, dalle 12.45 alle 17.45 il Dipartimento di Sanità Pubblica sperimenterà la somministrazione del tampone per chi rientra dai Paesi a rischio all’aeroporto Marconi di Bologna.

Il punto tamponi sarà attivato nel Presidio Sanitario di Pronto Soccorso, nell’area Arrivi, al piano terra dell’aeroporto. 4 operatori saranno a disposizione per effettuare il tampone durante la giornata di sperimentazione per eseguire fino a 480 tamponi.

L’orario della sperimentazione è stato scelto per testare un momento di forte affluenza, dato che prevede diversi arrivi, in particolare dalla Spagna.

Il tampone è obbligatorio per chiunque risieda a Bologna o nei comuni della Città Metropolitana (esclusa Imola) o si fermi a Bologna per più di 5 giorni, e sarà prenotabile online su www.ausl.bologna.it fino al 19 agosto. Il referto sarà disponibile entro 24-48 ore sul portale Referti online dell’Azienda USL.

Per quanto riguarda gli operatori sanitari dell’Azienda USL di Bologna, in alternativa a quanto sopra, possono segnalare il proprio rientro ed eseguire il tampone presso l’U.O. Medicina del Lavoro scrivendo a: coronavirus@ausl.bo.it, inviando il modulo disponibile sul sito www.ausl.bologna.it.

Continua, intanto, l’attività ordinaria di controllo delle persone in arrivo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna in via Boldrini 2, dove da sabato a oggi sono già stati effettuati 672 tamponi. Da domani l’attività sarà potenziata per arrivare a regime a 720 tamponi giornalieri per rispondere alle tante prenotazioni arrivate in questi primi giorni. Infatti, sono 4.200 le prenotazioni raccolte finora, di cui 36% di persone che arrivano dalla Croazia, 31% dalla Grecia, 30% dalla Spagna e il 3% da Malta.