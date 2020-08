Castelnuovo Rangone, in cammino per conoscere la storia locale

Tre percorsi storico-naturalistici alla scoperta del territorio castelnovese. Sarà un mese on the road a Castelnuovo e Montale, dedicato alla storia locale e rivolto a quanti hanno la curiosità di conoscere i borghi antichi.

Nel primo appuntamento, in calendario sabato 22 agosto alle 18, l’esperto di storia locale Marco Venturelli farà da guida tra le ville storiche di Montale, in un percorso di cinque chilometri con partenza e arrivo al parco Grizzaga, e fermate alla vecchia chiesa di San Zeno, al Castellaccio, a Villa Manodori, a Villa Uguzzoni e a Villa Fernanda (in caso di pioggia, l’evento sarà recuperato il 12 settembre).

Sabato 29 agosto alle 18 via al percorso tra le borgate di Castelnuovo di sopra, in compagnia dell’esperto di storia locale Marco Gibellini. Cinque chilometri con partenza e arrivo in piazza Giovanni XXIII, per scoprire storie e aneddoti dell’Oratorio della Madonna della Provvidenza, del borgo Castlaza (Castellaccia), del borgo della Balugola e del borgo via Canobbia (in caso di maltempo, l’iniziativa si terrà il 5 settembre).

Il terzo appuntamento, “Dalla Romea Nonantolana al torrente Tiepido”, si terrà domenica 13 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “I love Cammini Emilia Romagna 2020”, promossa da APT Servizi Regione Emilia Romagna e Assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna. Gli esperti Pietro Giovannini, Marco Ranuzzi e Claudia Borelli faranno da guida in un percorso ad anello che partirà alle 9 dalla scuola primaria Don Milani e proseguirà lungo l’antica via dei pellegrini Romea Nonantolana, dalla ciclabile Modena-Vignola fino a San Donnino e ritorno lungo il torrente Tiepido. Sarà inoltre possibile visitare su prenotazione il MuSa (Museo della Salumeria) e l’Acetaia comunale, ai partecipanti verrà data in omaggio la Bisaccia del Viandante con assaggi di prodotti tipici locali.

Le iniziative sono ad accesso gratuito su prenotazione (inviare un messaggio WhatsApp al 348-2489134), fino ad esaurimento posti, e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste (ai partecipanti è chiesto di portare con sé la mascherina, da utilizzare nei momenti di necessità).