Nido di calabroni minaccia cinque famiglie a Verica: intervengono i pompieri

Curioso intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Verica. Un nido di calabroni su un tetto inaccessibile minacciava 5 famiglie. I pompieri, adottando tecniche speleoalpinistiche, hanno calato un operatore protetto con tuta antipunture per procedere alla rimozione del nido.

Precisiamo che la generica attività di bonifica da nidi di vespe e calabroni, non è compito vigili del fuoco, il 115 interviene esclusivamente quando sussistono condizioni di urgenza o particolari per le quali non è possibile attendere interventi diversi.