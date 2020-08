Incendio del tetto dello stabile di controllo della seggiovia a Cerreto Laghi

Stanotte poco prima dell’una i carabinieri della stazione di Collagna, unitamente ai vigili del fuoco di Castelnovo Monti, sono intervenuti nelle pertinenze del comprensorio sciistico di Cerreto Laghi dove, per cause in corso di esatto accertamento ma di natura accidentale, si è sviluppato un incendio sul tetto dello stabile, di proprietà della società Turismo Appennino, adibito al controllo e contenente la strumentazione della seggiovia quadriposto (imbarco). L’incendio, inizialmente controllato da alcuni abitanti del posto attraverso estintori e manicotti, è stato poi definitivamente domato dai vigili del fuoco. I danni causati dall’incendio sono in corso di quantificazione.



