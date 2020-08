Stroncato da malore mentre è in sella alla sua bicicletta, muore un uomo di 73 anni

Un malore dopo una pedalata per Ferragosto nel Parco dell’Abbazia di Monteveglio, in Valsamoggia, nel Bolognese. È morto così un uomo di 73 anni, S.S. le iniziali, originario di Castelfranco Emilia. Questa mattina in sella a una bici da corsa l’uomo è andato a pedalare insieme a un amico verso l’abbazia di Santa Maria Assunta. Una volta all’interno del cortile l’uomo, 73enne ha avuto un malore e si è accasciato. Inutili i tentativi di rianimazione degli operatori del 118. Intervenuta la Polizia municipale di Valsamoggia.



