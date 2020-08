Furgoni a fuoco nella notte a Calderara di Reno

Poco dopo la mezzanotte nell’area industriale di Calderara, in via Pradazzo, un incendio ha bruciato alcuni furgoni e piccoli camion adibiti al trasporto merci (mobili e arredi) parcheggiati nei pressi di un magazzino. Sul posto sono giunte tre squadre Vigili del fuoco con diversi mezzi di appoggio – autobotte e mezzo per gli autorespiratori -. I pompieri hanno circoscritto il rogo, evitando che si propagasse a tutti gli autoveicoli presenti nel parcheggio, quindi lo hanno spento. Quattro furgoni sono stati completamente avvolti dalle fiamme, mentre altri due risultano danneggiati in parte. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso. Non si lamentano feriti, solo danni materiali.



