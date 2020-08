Riqualificazione energetica nei condomini Acer Canalina e Motti di Reggio

Sono iniziati i lavori di riqualificazione energetica nei condomini “Canalina” e “Motti”, situati rispettivamente in via Fenulli (civici 1-3-5-7-9) e in via Bergonzi (civici 2-4-6-8-10).

Gli interventi sono volti a migliorare la sicurezza e il comfort abitativo e a ridurre i consumi energetici dei fabbricati, con un risparmio sulle bollette previsto di oltre il 22% annuo per ogni alloggio.

Per l’esecuzione dei lavori nei 174 alloggi – di cui 147 di proprietà pubblica e 27 di proprietà privata, oltre a 4 unità non residenziali di proprietà pubblica – sono stati stanziati investimenti per 3.374.000 euro, interamente finanziati dal Comune capoluogo e dalla Regione Emilia Romagna.

Gli interventi – eseguiti in presenza dei residenti – prevedono la sostituzione delle caldaie e delle canne fumarie, l’installazione di impianti di termoregolazione con valvole termostatiche, che consentono la regolazione differenziata della temperatura in ogni stanza, la sostituzione degli infissi in legno a vetro singolo e l’installazione di nuovi infissi con vetri di sicurezza, oltre alla sostituzione degli avvolgibili.

I lavori di riqualificazione, progettati e diretti da Acer Reggio Emilia, sono iniziati il 31 luglio, in lieve ritardo rispetto ai tempi previsti a causa del lockdown, e termineranno nel mese di giugno del 2021.

La loro programmazione è stata condivisa sia con gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che con i proprietari residenti; questi ultimi infatti provvederanno personalmente a sostenere le spese di pertinenza e Acer si è messa a loro disposizione per rispondere ad ogni richiesta di informazioni in merito alle opere e alle forme di finanziamento.

Questo è il secondo intervento di riqualificazione a cui vengono sottoposti i condomini “Canalina” e “Motti” costruiti alla fine degli Anni ’70. Già nel 2012 il Comune di Reggio aveva investito circa 1.470.000 mila euro per il rifacimento della copertura dei tetti con la bonifica delle parti in amianto, il ripristino delle facciate in cemento armato e diversi interventi di manutenzione straordinaria.

Con l’attuale intervento di riqualificazione, dell’importo di 3.374.000 euro, il Comune di Reggio Emilia ad oggi ha investito complessivamente 4.844.000 mila euro, con una media di 33.000 mila euro per ogni appartamento di edilizia residenziale pubblica.

“La riqualificazione energetica, di cui Acer ha curato la progettazione e la direzione lavori, renderà più efficienti gli edifici e ridurrà il consumo di energia con un notevole beneficio in termini di costi per i residenti – spiega Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia – che potranno godere anche di maggior comfort e benessere abitativo dati dalla migliore climatizzazione estiva ed invernale degli alloggi”.

“In questo anno particolarmente difficile stiamo destinando alle politiche abitative una quantità considerevole di risorse, sia per interventi di ripristino e manutenzione degli edifici, sia come contributi diretti per chi è in affitto privato. Uno sforzo straordinario finalizzato a garantire il diritto alla casa, sempre più di qualità, anche ai cittadini in difficoltà economica – afferma l’assessore alla Casa del Comune di Reggio Emilia Lanfranco De Franco – questo ulteriore intervento di efficientamento energetico dei condomini Canalina e Motti, grazie alle competenze del Comune e di Acer nella progettazione e nel reperire risorse, permette di diminuire l’emissione di agenti inquinanti da riscaldamento con notevoli benefici per l’ambiente, di migliorare le condizioni oggettive di vita, economiche e sociali dei residenti che, a seguito delle migliorie, in futuro pagheranno bollette sensibilmente più basse”.