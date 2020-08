Proseguono i servizi straordinari di controllo presso i padiglioni delle ex Officine Reggiane e aree limitrofe

Il Questore di Reggio Emilia ieri ha disposto ed organizzato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio all’interno dell’area ex Reggiane e delle vie e piazze immediatamente a ridosso. Ai servizi hanno partecipato operatori appartenenti alla polizia di stato e della polizia locale di Reggio Emilia.

Nel corso dei servizi sono state identificate 20 persone di cui 15 con precedenti di polizia. Nell’ambito di tali servizi sono stati inoltre rintracciati 3 stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. I tre sono stati accompagnati in questura per i rilievi del caso che hanno confermato la loro irregolarità sul territorio nazionale. Sulla base delle risultanze emerse, nei loro confronti sono stati adottati i seguenti provvedimenti: un cittadino nigeriano è stato espulso ed accompagnato presso il centro di permanenza rimpatri di Macomer; ad un cittadino ghanese e ad uno gambiano invece è stato notificato l’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.