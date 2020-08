San Polo d’Enza: trova un portafogli con 900 euro e lo consegna ai Carabinieri

Una signora 74enne di San Polo d’Enza non si è lasciata sedurre dalla brama di mettersi in tasca 900 euro. Infatti, dopo aver trovato il portafogli di un 76enne della provincia di Bologna contenente oltre ai documenti anche la somma di 900 euro, ha cercato di condurre autonome ricerche per restituire subito il portafoglio al proprietario ma, non riuscendovi, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza.

Nella tarda mattinata di oggi la donna, mentre si trovava in Piazza Sartori a San Polo d’Enza, si è imbattuta nel portafoglio che ha rinvenuto per strada. Una volta aperto si è trovato di fronte a tutto quel denaro. Ma ha continuato a cercare, scoprendo così, grazie ai documenti contenuti nel portafogli, il nome del proprietario. Da buona cittadina, ha quindi avviato una serie di ricerche nella speranza di riuscire a rintracciare l’uomo per restituirgli il denaro. No riuscendovi la donna si è quindi recata dai carabinieri della locale Stazione consegnando il portafoglio per la restituzione al proprietario.

Poco dopo in caserma si è presentato l’uomo per denunciarne lo smarrimento. Qui ha appreso che il portafoglio, con tutto quanto contenuto compresi i 900 euro, si trovava in mani sicure quelle dei carabinieri di San Polo d’Enza a cui era stato affidato dalla donna che l’aveva trovato.