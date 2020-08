La moda emiliano-romagnola verso Dubai e nuovi mercati

L’Esposizione Universale Expo 2020 Dubai si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Il rinvio al 2021, condizione necessaria per superare la grande sfida sanitaria mondiale, non ferma e non cambia il programma della seconda annualità del progetto “Italian Fashion verso Dubai 2020” dedicato a tutte le PMI con sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna operanti nel settore del Fashion (tessile, abbigliamento uomo, donna e bambino, capi in pelle, pellicce, scarpe, borse e cinture, accessori, intimo e bijoux).

Promosso da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con il Sistema Camerale e cofinanziato dalla Regione, il progetto, che prevede diverse iniziative con l’obiettivo di accompagnare le aziende sul mercato di Dubai per incontrare operatori di tutta l’area mediorientale, è stato in parte rimodulato in ottica “remote consulting e distance working”.

Le 14 aziende partecipanti al progetto, hanno potuto partecipare in questi giorni a un secondo infolab, un incontro di formazione on line a distanza con l’ausilio della piattaforma digitale Zoom sul tema “Come lavorare con i market place nel Middle East”.

A organizzare l’evento, Unioncamere Emilia-Romagna, promotore del progetto, e Roncucci&Partners, partner tecnico, in collaborazione con Twister Communications Middle East, società basata a Dubai dal 2013 e specializzata in PR, selezionata da ICE ufficio di Dubai (partner tecnico in loco). L’obiettivo è di coinvolgere le imprese su un ampio programma di comunicazione.

Nei giorni scorsi Dubai TV ha realizzato una intervista ad Amedeo Scarpa direttore di Ice Ufficio di Dubai, trasmessa live mercoledì al Dubai This Morning Show”, nel corso della quale sono state illustrate le caratteristiche del progetto, l’alta qualità delle maestranze emiliano-romagnole del sistema moda e le competenze di tutta la filiera. E’ stata sottolineata la produzione artigianale come valore identitario, in particolare riferita al comparto moda che, in Emilia-Romagna, è da sempre uno dei settori distintivi.

Ultima novità il nuovo account Instagram account Instagram “@Italian.fashion.towards.Dubai” legato alla campagna di comunicazione che permetterà alle imprese di mantenere sempre aggiornati sulle iniziative che riguardano il progetto. La pagina Instagram, sfruttando a pieno le potenzialità di questo social network, sarà dedicata alle immagini per contenuti nuovi utili a evidenziare le peculiarità delle produzioni.

Questo in vista dell’appuntamento dei b2b virtuali con i referenti dei market place e con gli operatori emiratini previsti per l’ultima settimana di settembre 2020.