Pubblicato il bando cultura #RE20/21 per la realizzazione di progetti di promozione del sistema culturale cittadino

Sono enormi le conseguenze economiche e le modifiche agli stili di vita indotti dal Covid-19 al mondo della cultura e dello spettacolo, caratterizzati da sempre da una fruizione nel segno della vicinanza e dalla partecipazione.

D’altro lato emerge sempre più chiaramente il ruolo prioritario che riveste la cultura nei processi di ripartenza post Covid – 19 che stanno coinvolgendo a più riprese la nostra contemporaneità e la capacità delle arti di incidere direttamente sulla qualità della vita e sul benessere sociale dei cittadini.

Il Comune di Reggio Emilia, come più volte dichiarato, ritiene fondamentale continuare a stimolare e sostenere la comunità culturale a progettare e realizzare nuove azioni sul territorio. Per sostenere e incentivare la crescita di un sistema culturale cittadino plurale e di qualità, l’amministrazione comunale si rivolge ai soggetti del Terzo settore che operano sul territorio con l’invito a presentare progetti volti alla promozione dell’offerta culturale della città contribuendo a valorizzarne il patrimonio materiale e immateriale, nei diversi ambiti disciplinari: dalla musica al teatro, dalla danza all’audiovisivo, dalle arti alla letteratura, dall’editoria alla storia e documentazione locale.

Il bando Cultura #RE20/21 è stato pubblicato oggi ed è disponibile per consultazione on line nell’albo pretorio https://bit.ly/3kskZKh e nel sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it/cultura

Le candidature possono essere presentate dal 20 agosto al 21 settembre 2020.

Cultura #RE20/21 recepisce le esigenze e i suggerimenti emersi dai tavoli partecipati dei mesi scorsi. Gli obiettivi del bando sono molteplici e rispondono alla promessa che la cultura ha fatto alla città: non restare al suo posto. Si richiede così alla platea di interlocutori di immaginare nuovi temi, modi e spazi per fare e fruire cultura, con attenzione alle riflessioni messe in campo negli scorsi mesi dall’emergenza sanitaria. Attenzione per promuovere una realtà cittadina basata sulla conoscenza e sull’innovazione, per le fragilità, per la sostenibilità dei progetti, per l’ espansione delle iniziative negli spazi aperti e considerazione per la comunità dei giovani, delle bambine e dei bambini, di tutti i cittadini, senza distinzioni. L’invito all’inclusione infatti è un’altra delle sollecitazioni del bando, che chiede di elaborare una progettualità che lavori con tutte e tutti, immaginando eventi accessibili nel segno anche della multiculturalità e l’intergenerazionalità.

Cultura #RE20/21 prevede risorse concrete e consistenti, significativamente maggiori rispetto alle edizioni scorse, per un totale di 160.000 euro da investire su progetti culturali da realizzare dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 e il finanziamento concesso per ciascun progetto potrà coprire fino all’80% del costo complessivo, per una somma non superiore ai 15.000€. Novità di quest’edizione del bando è la possibilità di richiedere, da parte dei vincitori dei contributi, un anticipo fino al 50% della somma concessa dal Comune.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti proposti saranno valutati da una commissione che assegnerà un punteggio numerico in base ai criteri di valutazione identificati dal bando che sono: coerenza con gli obiettivi dell’avviso, qualità e completezza dell’analisi del contesto, grado di innovatività dell’integrazione, capacità della proposta di coinvolgere le comunità beneficiarie, ampiezza e diversità dei segmenti di popolazione presi a riferimento per le attività progettuali, qualità delle attività di monitoraggio, diversificazione e coerenza delle competenze del partenariato, apertura del progetto a soggetti e contesti esterni, capacità di valorizzare le infrastrutture di quartiere, adeguatezza e congruità del budget previsto.

INFORMAZIONI

L’avviso pubblico e tutta la modulistica utile per presentare la candidatura è disponibile nell’albo pretorio https://bit.ly/3kskZKh e nel sito del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it/cultura

Per informazioni sul bando e per supporto nella compilazione della procedura di presentazione del bando: Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e-mail cultura@comune.re.it

Per informazioni URP Comune Informa di Via Farini 2/1 – telefono 0522 456660