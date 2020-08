‘L’inganno perfetto’ a Fiorano per la rassegna CinemAperto

Mercoledì 12 agosto continua la rassegna estiva ‘CinemAperto’ a Fiorano Modenese. Alle 21, al cinema teatro Astoria è in programma il film thriller ‘L’inganno perfetto” con Helen Mirren e Ian McKellen, regia di Bill Condon.

Roy e Betty, ottuagenari, si incontrano grazie a un sito di appuntamenti per la terza età. Tra i due scatta immediatamente un’intesa che li posta a confessare l’uno all’altra di aver fatto ricorso a qualche bugia. Ma ad essere svelata è solo la punta di un iceberg: Roy vive infatti di truffi e raggiri ai danni di facoltosi e sprovveduti investitori, e non rivela niente di tutto questo a Betty. Anzi, continua a mentirle sistematicamente per potersi avvicinare ulteriormente a lei.

L’ingresso costa soli 4 euro ed è necessario presentarsi muniti di mascherina. Il cinema è dotato di impianto di condizionamento, in sicurezza secondo le normative anti-covid.

I prossimi appuntamenti saranno: mercoledì 19 agosto con “Piccole Donne”, il 26 agosto – “L’ufficiale e la spia” e il 2 settembre “Gloria Bell”.

Per tutte le informazioni: 373 8678918 – astoria@tirdanza.it