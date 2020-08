Furto con spaccata in bar a Quattro Castella

Poco prima delle 2,30 di oggi, 10 agosto, i carabinieri della stazione di Quattro Castella, sono intervenuti in via Circonvallazione di Quattro Castella, dove era stato perpetrato un furto all’interno di un bar posto nelle pertinenze di una stazione di servizio. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, poco prima, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, sono penetrati all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, il danaro riposto nel registratore di cassa e un cambiamonete. Complessivamente il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i militari della stazione di Quattro Castella, competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.



