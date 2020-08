Ferragosto a Fiorano Modenese

Un Ferragosto alla scoperta delle bellezze storico-artistiche e naturali del territorio di Fiorano Modenese, questa è la proposta del Comune per chi vuole trascorrere un fine settimana rilassante, vicino a casa.

A Spezzano sono previste diverse visite guidate gratuite a Castello e Museo della ceramica: sabato 15 agosto alle ore 16,20, alle ore 17 e alle ore 18.20 e domenica 16 agosto alle ore 16,20. Non occorre la prenotazione, il numero massimo di partecipanti per ogni visita è 15. Per informazioni: info@archeosistemi.it. Il Castello resta aperto per visite libere dalle ore 15 alle ore 19 entrambe le giornate.

A Ferragosto la Riserva naturale delle Salse di Nirano è il luogo ideale per una passeggiata digestiva e anche per scoprire curiosità del passato. Oltre ai sentieri sempre accessibili, alle aree picnic, ai prati dove rilassarsi, cullati dal dolce gorgoglio delle Salse, sabato 15 agosto 2020 è prevista l’apertura dei Centri visite Cà Tassi e Cà Rossa con l’Ecomuseo, dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19. Un’ opportunità per vedere la collezione di attrezzature agricole di un tempo, per riappropriarsi del senso originario della festa. ovvero delle ’feriae Augusti’ (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome il mese di agosto. L’ingresso è gratuito e regolato nel rispetto delle normative anticovid.