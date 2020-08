I carabinieri di Maranello hanno denunciato alla procura della Repubblica un italiano ventottenne per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato a bordo della propria autovettura in via Giardini a Maranello, manifestava segni evidenti di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. Per lui documento di guida ritirato e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.



