Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 10 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature . Attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi emiliani con possibilità di locali e brevi rovesci sui relativi crinali appenninici. Temperature: in ulteriore lieve aumento. Valori minimi generalmente attorno a 23-24 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree aperte di campagna. Massime attorno a 30 gradi sulla costa e i 35 gradi delle pianure emiliane con locali punte di 36 gradi. Venti: deboli in prevalenza orientali con brezze pomeridiane lungo la costa. Ventilazione in rotazione da sud-ovest sul settore appenninico nella seconda parte della giornata con locali rinforzi sulle aree di crinale. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)