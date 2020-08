Per una notte sulla A13 chiusa in entrata la stazione di Rovigo sud Villamarzana

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 agosto, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Padova.

In alternativa si consiglia di entrare dalla stazione di Rovigo.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata nel tratto compreso tra Rovigo sud Villarmarzana e Rovigo, verso Padova.



