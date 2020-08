Da Sinatra a Bublè: EtraFestival Vignola ospita i Parma Brass

Venerdì 14 agosto sarà la volta dei Parma Brass, ensemble musicale dalle sonorità ricercate, ad esibirsi in concerto per Etra Festival con lo spettacolo Da Sinatra a Bublè. Appuntamento in Piazza dei Contrari a partire dalle ore 21:00. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Parma Brass Orchestra con Paolo Murena alla batteria e percussioni e Matteo Mazzoli alla voce, proporrà un programma dedicato ai grandi crooners: veri innovatori di un modo di cantare non più urlato ma raccontato. Un programma coinvolgente ed emozionante allo stesso tempo che, partendo da Frank Sinatra e Michael Bublé arriva fino agli italiani Sergio Caputo e Fred Buscaglione, capaci di adattare e rinnovare questo genere, rendendolo attuale. Un repertorio vasto con brani che hanno fatto la storia della musica italiana (Volare, Rose Rosse, Sono come tu mi vuoi) e della musica mondiale (All of me, New York New York, My Way) in un percorso che da Frank Sinatra arriva fino a Michael Bublé.

Etra Festival 2020 prosegue sabato 22 agosto con Cinema & Musica un omaggio alle colonne sonore del cinema italiano.

La manifestazione – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzata con il sostegno della Fondazione di Vignola e in collaborazione con il progetto SOGNO O SON DESTE, il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival e Artinscena ed è patrocinata dal Comune di Vignola.