San Martino in Rio, cerca mattonelle ma incappa in truffatore seriale ora denunciato dai carabinieri

Analizza le inserzioni sui siti di annunci e quando trova quella che fa al suo caso colpisce truffando la malcapitata vittima. In questo modo ha raggirato un 45enne di San Martino in Rio che ha avuto l’unica colpa di pubblicare un annuncio dove in sintesi cercava delle mattonelle per la sua abitazione. Un’occasione ghiotta per il 46enne truffatore seriale che ha contattato l’inserzionista riferendo di aver in disponibilità il materiale ceramico che cercava. Una volta accordatisi per il prezzo la vittima ha versato l’importo richiesto sulla carta postepay del truffatore. Non vedendo arrivare la merce ha continuato a contattare il venditore sino a quando si è sentito rispondere “Non rompere i c….” venendo successivamente bloccato.

Materializzato di essere rimasto vittima di un raggiro l’uomo si è presentato ai carabinieri della stazione di San Martino in Rio, formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri i carabinieri hanno indirizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti sono stati acquisiti elementi di responsabilità per il reato di truffa, per la cui ipotesi è stato quindi denunciato alla Procura reggiana. Con le stesse modalità l’uomo risulta aver compiuto nell’itero territorio nazionale decine e decine di truffe, tanto da essere recensito anche nel web. Lui, imperterrito, con una scellerata serialità continua però ad agire e a truffare le persone.