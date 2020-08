Proseguono gli appuntamenti estivi a San Felice sul Panaro

L’estate a San Felice sul Panaro non è solo in piazza della Rocca. Martedì 11 agosto alle 18, recuperando un incontro saltato per il maltempo, prosegue presso il parco letterario “Italo Calvino” (zona Conad), “Raccontiamoci nel parco”, letture e atelier artistici per bambini dai quattro anni a cura di Nakhes Atelier Espressivi di Elisa Barioni.

Gli altri appuntamenti di “Raccontiamoci nel parco”, tutti nel parco “Italo Calvino”, si svolgeranno martedì 18 agosto alle 19 e martedì 25 agosto alle 18. Per informazioni e prenotazioni: tralenote.libreria@gmail.com, telefono 392/1314020. Eventi gratuiti ma gradita la prenotazione.

***

Mercoledì 12 agosto, in piazza della Rocca alle 21, la rassegna di iniziative “E…state con noi” propone la proiezione del film commedia, diretto da Louis-Julien Petit, “Le invisibili”. Ingresso libero.

“Le invisibili” ha per protagoniste quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituare a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci, tra profonde crisi personali, enormi difficoltà di inserimento, tradimenti e amori, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli.

“Le invisibili” è basato sul documentario di Claire Lajeunie “Femmes Invisibles” e sul saggio “Sur la route des Invisibles”, della stessa autrice. Il film ha incassato dieci milioni di euro al botteghino francese.

Ingresso libero ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320.

Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo il film sarà proiettato il giorno seguente. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.