F1, GP del 70° anniversario: quarta e sesta fila per Charles e Seb

Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via rispettivamente dalla quarta e dalla sesta fila nel Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 di Silverstone che scatterà domani alle 14.10 locali (15.10 CET).

Q2. Dopo avere superato il Q1, Sebastian e Charles sono scesi in pista nella seconda fase con gomme Medium per avere la possibilità di prendere il via in gara con quella mescola. Il monegasco ha subito ottenuto un ottimo 1’26”709 che lo ha messo al sicuro per il passaggio del turno, mentre il tedesco ha fatto più fatica fermando i cronometri a 1’27”379. Sebastian è dunque rientrato al box per montare gomme Soft con l’obiettivo di migliorare. Vettel con la mescola più morbida ha effettivamente tolto tre decimi al proprio tempo scendendo a 1’27”078 ma è comunque rimasto fuori dai dieci qualificati per l’ultima parte. Il lato positivo di quello che è stato senza dubbio un sabato deludente è che il tedesco per il via del Gran Premio sarà libero di montare le gomme che preferisce. Si fosse qualificato con la Soft sarebbe probabilmente stato costretto ad un pit stop molto anticipato.

Q3. Nei dodici minuti decisivi per l’assegnazione delle prime cinque file dello schieramento Charles ha potuto disporre di due treni di pneumatici Soft nuovi. Al primo tentativo il monegasco ha fermato i cronometri sul tempo di 1’26”809 rientrando poi al box per montare il secondo set. Leclerc è tornato in pista migliorandosi nel primo e nell’ultimo settore portando così la propria prestazione a 1’26”614, valido per l’ottava posizione in quarta fila.