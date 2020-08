Colto da malore mentre è in sella alla mountain bike. Altro ferito al Corno alle Scale

Un uomo di 52 anni residente a San Lazzaro di Savena, insieme ad un amico è andato a fare un giro con la sua montai bike nella zona del Corno alle Scale. Parcheggiata la loro vettura alle Polle, i due hanno iniziato a salire verso il crinale. Arrivati all’altezza della Croce Arcana, l’uomo è stato colto da malore ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi un importante trauma cranico-facciale con amnesia.

Erano da poco passate le 14:00 quando l’amico ha chiamato il 118. Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Fanano, l’elicottero del 118 da Pavullo dotato di verricello e con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone che ha attivato la squadra di Fanano. L’elicottero, che in zona non ha potuto operare a causa del vento, si è abbassato di quota atterrando ad Ospitale. Nel frattempo le squadre territoriali sono riuscite ad avvicinarsi con il mezzo fuori strada e poi a piedi hanno raggiunto il paziente. Dopo una prima valutazione da parte dell’infermiere, l’uomo è stato posizionato sulla barella e trasportato fino alla Croce Arcana dove ad attendere c’era l’ambulanza che lo ha poi portato fino ad Ospitale e di li con l’elicottero è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara, in codice di media gravità.