A Ponte Alto arrestata 48enne per droga

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha tratto in arresto una donna italiana di 48 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Anche grazie alle segnalazioni di alcuni residenti, gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Municipale hanno individuato la donna, residente in zona Ponte Alto, già gravata da precedenti di Polizia per reati specifici, la quale deteneva in casa 73,9 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina in sasso, suddivisa in dosi.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati anche 4 flaconi contenti metadone, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, oltre a due telefoni cellulari. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

La 48enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.