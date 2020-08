Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 6 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale della regione; nuvolosità residua al primo mattino su quello centro-orientale, dove non si esclude la possibilità di qualche locale piovasco, in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio, con qualche nube in più in serata sui rilievi romagnoli.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, intorno a 17/18°C nei capoluoghi interni, localmente inferiori nelle adiacenti aree rurali, 20/21°C lungo la costa. Massime in lieve aumento, più sensibile sull’Emilia, con valori compresi tra 30° e 32°C nei capoluoghi emiliani, 26/28°C in quelli romagnoli.

Venti deboli di direzione variabile sul settore occidentale; deboli-moderati orientali su quello centro-orientale, con possibili rinforzi su costa e mare in serata.

Mare mosso.