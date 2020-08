Ha tentato di scippare un donna incinta e la scaraventa a terra, arrestato

Ieri sera verso le 20 una donna carpigiana di 32 anni è stata aggredita da uno scippatore in viale Monte Kosica a Modena. La donna, in stato di gravidanza, ha opposto resistenza al tentativo di furto della borsa venendo trascinata a terra. Il ladro a quel punto ha desistito e si è dato alla fuga a piedi lungo il viale. Nel frattempo la donna ha chiesto aiuto ad una pattuglia dell’Esercito poco distante che ha allertato i carabinieri.

I militari hanno rintracciato l’autore del tentato scippo nei pressi della stazione: si tratta di un cittadino tunisino di 29 anni, clandestino e con precedenti di polizia. Riconosciut, il giovane è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Per la donna solo tanto spavento ma nessuna conseguenza ne per lei ne per il bambino.