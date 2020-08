Abbandonnoa il figlio di due anni in auto per andare a rubare al centro commerciale, Arrestati

Abbandonano il figlio di due anni nel seggiolino dell’auto, per andare a rubare dei capi di abbigliamento al centro commerciale “The Style Outlets” di Castel Guelfo. E’ successo alle ore 16:00 di ieri, quando la Centrale del Numero Unico di Emergenza 112, è stata informata che all’interno di un’automobile chiusa a chiave e parcheggiata, c’era un bambino da solo.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Tenenza di Medicina si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno arrestato i genitori del piccolo, una coppia di criminali armeni, richiedenti asilo, di trentasei e trentaquattro anni, domiciliati in Provincia di Bologna, per concorso in furto aggravato e continuato.

La refurtiva del valore di alcune centinaia di euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il bambino è stato affidato agli Assistenti sociali. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la coppia è stata trattenuta in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la giornata odierna.