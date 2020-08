Gratuiti, fino al 31/12, i parcheggi in via Alessandrini e a Sassuolo 2

Saranno gratuiti, fino al prossimo 31 dicembre, i parcheggi sino ad ora a pagamento in via Alessandrini e a Sassuolo 2.

Lo stabilisce la delibera n°142 approvata oggi dalla Giunta comunale, avente ad oggetto: “Nuova disciplina della sosta su via Alessandrini e parcheggio Sassuolo 2 – Esenzione dal pagamento tariffario sino al 31/12/2020 e contestuale atto di indirizzo per Polizia Municipale e Sgp srl”

“Rilevato che la chiusura della Piazza e la conseguente riduzione del numero dei parcheggi sia un elemento fortemente penalizzante per tutti i cittadini residenti e i commercianti del centro storico cui occorre porre rimedio celermente – si legge nella delibera di Giunta – richiamato il Piano della Sosta di determinazione delle tariffe della sosta allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 20/11/2019 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe dei servizi alla persona che include tra le aree soggette a pagamento della sosta tramite parcometri sia Via Alessandrini sia il Parcheggio Sassuolo 2; ritenuto opportuno nel perseguimento dell’interesse pubblico garantire la fruizione del centro storico da parte del maggior numero di cittadini e quindi disporre la gratuità della sosta lungo tutti i parcheggi di Via Alessandrini e nel Parcheggio “Sassuolo 2”, sino al 31/12/2020”.

La Giunta ha quindi deliberato di disporre l’esenzione dal pagamento della sosta lungo tutti i parcheggi presenti in Via Alessandrini e in quelli a pagamento del “Parcheggio Sassuolo 2”.