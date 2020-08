Distanziamento, mascherina, igiene delle mani: testimonial d’eccezione in campo per un’estate alle #giustedistanze

Un’estate alle #giustedistanze: è questo l’hashtag che accompagnerà la nuova campagna di sensibilizzazione per il rispetto delle misure di prevenzione contro il contagio da coronavirus, ideata dalle tre Aziende sanitarie modenesi (Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo SpA) e rivolta a diverse fasce d’età di popolazione, in particolar modo ai più giovani.

Testimonial d’eccezione, personaggi del mondo dello spettacolo, cantanti, sportivi, molti dei quali modenesi, presteranno gratuitamente volto e voce per lanciare sui social videomessaggi in cui si richiama l’importanza di seguire poche e semplici regole, come l’uso della mascherina dove previsto, il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico e il distanziamento interpersonale.

Dopo il difficile periodo di lockdown nella fase di picco dell’emergenza Covid, la voglia di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento è forte e condivisibile, a patto che vengano adottati comportamenti corretti, contribuendo così ad evitare la diffusione del virus. Anche per chi, soprattutto tra i più giovani, può sentirsi tentato a non indossare la mascherina quando necessario, o a non rispettare le distanze: il messaggio è quello di entrare nella mentalità giusta, se necessario cambiare i propri comportamenti e fare la propria parte. Un richiamo, dunque, all’unità d’intenti, per superare insieme anche questa fase: ecco la logica che lega i vari messaggi dei testimonial al proprio pubblico di riferimento e che saranno pubblicati sia sui loro profili social sia su quelli dell’Ausl.

Il primo a “metterci la faccia” è Benji (nome d’arte di Benjamin Mascolo), artista modenese che ha raggiunto il successo in coppia con un altro cantante modenese, Federico Rossi, con cui nel 2010 ha formato il duo Benji & Fede. “Siamo stati bravi perché la scorsa primavera abbiamo avuto la forza di stare in casa – è un estratto del video registrato da Benji – e ora è giusto volersi godere l’estate, ma facciamolo seguendo le regole: è importante, perché non vogliamo tornare indietro”.

Il videomessaggio integrale è pubblicato sui canali sociali di Benji (Instagram: @b3nm) e su quelli dell’Azienda USL (Facebook: AUSLModena; Instagram: @auslmodena;) e dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena (Facebook: AOUModena; Instagram: @aoudimodena).