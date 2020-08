Tenta furto al Grandemilia, denunciato 27enne

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modena, ieri sera hanno denunciato alla Procura della Repubblica un ventisettenne italiano, già noto alle forze di polizia, per tentato furto aggravato.

L’uomo, all’interno del centro commerciale GrandEmilia, ha tentato di asportare merce varia per un valore di 95 euro, venendo immediatamente notato dal servizio di sicurezza e segnalato ai carabinieri. L’uomo, per varcare le casse, aveva occultato i prodotti all’interno di uno zaino dotato di schermatura per oltrepassare i sistemi antitaccheggio.