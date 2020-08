Pistola tedesca in podere agricolo, intervengono i Carabinieri

Ieri mattina intorno alle ore 11.40 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio intervenivano presso un terreno agricolo in località Gaida di Reggio Emilia, di proprietà di un 69enne reggiano, poiché’ lo stesso, poco prima, mentre effettuava lavori di scavo con mezzo agricolo, rinveniva all’interno del terreno una scatola contenente una pistola semiautomatica, risalente al secondo conflitto, con caricatore e priva di munizioni, prodotta dal 1920 al 1950 dalla Cecoslovacchia per conto dell’esercito tedesco.

La pistola, non censita in banca dati, veniva sottoposta a sequestro e posta a disposizione della Procura reggiana per i successivi accertamenti tecnici e balistici.

(immagine di repertorio)