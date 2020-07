Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 1 agosto

Sereno o poco nuvoloso, con possibile transito di nubi di scarsa consistenza sulle pianure e sviluppo di addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi, con bassa probabilità di qualche isolato e breve rovescio. Temperature: in lieve aumento e con incremento del disagio bioclimatico sulle pianure per elevati valori di umidità. Minime intorno a 26°/27° nei centri urbani e valori leggermente inferiori in aperta campagna; massime tra 33° e 35° lungo la fascia costiera e intorno a 36°/37° sulle pianure interne, con locali punte fino a 38°. Venti: deboli di direzione variabile e a regime di brezza lungo la costa. Mare: quasi calmo al mattino, poi poco mosso.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013