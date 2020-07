I Carabinieri della Stazione di Montefiorino sono intervenuti ieri pomeriggio per una lite nei pressi di una ditta e hanno denunciato alla procura della Repubblica un 59enne del luogo per lesioni personali e interruzione di un pubblico servizio. Per una lite scaturita per futili motivi relativi al recapito della corrispondenza, il postino 30enne del paese è stato aggredito e percosso riportando alcune ecchimosi.



