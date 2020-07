Una lapide per la piccola Angela

La scorsa settimana è avvenuto il funerale della piccola Angela Ogunseri, neonata trovata senza vita in un contenitore dei rifiuti nel 2016. A seguito delle indagini dell’autorità giudiziaria, è stato concesso il nullaosta per il dissequestro della salma, e il Comune di Fiorano Modenese ha provveduto a onorare la tragica scomparsa con una sobria cerimonia e con la sepoltura presso il cimitero cittadino.

Qualche ora fa, la ditta Manfredini Marmi e Graniti S.N.C. si è offerta di realizzare gratuitamente la lapide per la tomba di Angela. L’amministrazione ha chiaramente fornito il consenso e la piccola lapide in marmo chiaro verrà installata nei giorni precedenti alla ricorrenza dei defunti, per la normale attesa di assestamento del terreno.

Il Sindaco, a nome dell’intera amministrazione comunale e dei cittadini, ringrazia sentitamente la famiglia Manfredini per questo gesto di generosità e attenzione nei confronti di una vita conclusasi troppo prematuramente, e ci tiene a renderlo noto: diventa infatti importante diffondere messaggi di speranza e umanità, in un mondo in cui le brutte notizie sembrano avere sempre e comunque maggiore diffusione.