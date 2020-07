Cinema ritrovato in Rocca a Scandiano: giovedì 30 luglio

Prosegue il cinema estivo nella Rocca dei Boiardo di Scandiano con la rassegna “Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna, progetto dedicato alla storia del cinema che prevede la proiezione di classici, retrospettive e gli ultimi film restaurati da laboratori e archivi di tutto il mondo. La maggior parte dei film proiettati proviene dal primo cinema agli anni ’60.

A Scandiano da inizio luglio a metà agosto sono 5 i film che vengono proposti, tutti ad ingresso libero, il giovedì sera alle ore 21,30 a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il Comune di Scandiano.

Domani, giovedì 30 luglio, è la volta de “Il Grande Dittatore” uno dei capolavori di Charlie Chaplin.

Nell’autunno del 1938, Charlie Chaplin sta scrivendo in gran segreto il suo primo film parlato (lo si era già sentito cantare, in “Tempi moderni”, ma parlare mai) e il personaggio che andrà a interpretare è ispirato nientemeno che ad Adolf Hitler. “Il grande dittatore”, storia dello scambio di persona tra un umile barbiere ebreo e uno spietato tiranno, è presentato a New York nell’ottobre del 1940, ma in due anni lo scenario politico mondiale è mutato drammaticamente: nel 1939 è scoppiata la Seconda guerra mondiale. Ci sono film che possono essere compresi senza conoscerne il contesto storico e la genesi artistica, ma non si può apprezzare la grandezza di “Il grande dittatore” se si ignora che era stato concepito un anno prima del conflitto, se non si conoscono le pressioni che Chaplin subì da parte dai governi di mezzo mondo. Ma il regista era deciso a ‘dichiarare guerra’ al dittatore tedesco, a tutte le dittature, attraverso il grande schermo, e realizzò uno dei più grandi capolavori pacifisti del cinema mondiale.

L’ingresso è libero.

In Rocca vengono rispettate tutte le regole imposte dalla normativa anti Covid 19.

Per informazioni sui film del cinema estivo: tel. 0522 854 355 – info@cinemateatroboiardo.com