Lascia il proprio cane, un pastore tedesco, in macchina è l’animale muore per il forte calore dell’abitacolo. Denunciato oggi dai Carabinieri di Sassuolo, un 65enne del luogo per maltrattamento di animale. Il fatto era avvenuto il 25 luglio alle ore 14.00 nel parcheggio di un circolo privato. I Carabinieri appreso il fatto e a seguito degli accertamenti hanno identificato la persona e denunciata alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali.



