La batteria di cassonetti di piazza Martiri Partigiani verrà spostata in piazzale Avanzini

Sarà trasferita in piazzale Avanzini giovedì prossimo, 30 luglio, la batteria di cassonetti sino ad ora collocata in piazza Martiri Partigiani. I lavori di sistemazione dei sotto servizi, propedeutici alla riqualificazione dell’intera piazza Martiri Partigiani, infatti, coinvolgeranno anche l’area che tradizionalmente occupa la batteria di cassonetti.

Per questo motivo, in accordo con Hera, è stato deciso di spostare la batteria in piazzale Avanzini, al posto degli stalli occupati dai parcheggi per le motociclette. Si tratta di una collocazione provvisoria, sicuramente più scomoda ma necessaria ad evitare l’eliminazione dei cassonetti che avrebbe creato disagi ben più consistenti.