Con Joker prosegue il cinema estivo a Scandiano

Prosegue il cinema estivo nella bella cornice scenografica della Rocca dei Boiardo a Scandiano che sta riscontrando un buon successo di pubblico che comincia a riscoprire la bellezza delle serate estive e degli appuntamenti culturali del dopo lockdown che per tanti mesi ha costretto tutti in casa. Domenica scorsa, infatti, con la proiezione di “Piccole donne” erano oltre 150 le persone nel cortile della Rocca venute per vedere il film. A piccoli passi si cerca di tornare ad una normalità che prima si dava per scontata.

Domani, mercoledì 29 luglio, la programmazione a cura di ATER Fondazione in collaborazione con il Comune di Scandiano, prevede sempre alle ore 21,30 uno dei film che più di tutti ha riempito le sale di tutto il mondo l’inverno scorso, si tratta di Joker di Todd Phillips.

Incentrato sulla figura dell’iconico villain, Joker è una storia originale, diversa da qualsiasi altro film su questo celebre personaggio apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.

Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

L’esplorazione da parte del regista Todd Phillips su Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società, non vuole soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Oltre a Joaquin Phoenix, il cast del film vede protagonisti altri attori bravissimi quali Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy.

Il costo del biglietto è di Euro 5 per tutti.

Per accedere al cinema, dove vengono rispettate tutte le regole imposte dalla normativa anti Covid 19, è consigliata la prenotazione del biglietto. La prevendita è sul circuito Vivaticket oppure presso la Biglietteria del cinema teatro in via XXV Aprile a Scandiano il lunedì mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 oppure presso la Biglietteria della Rocca nelle stesse giornate dalle ore 20.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522 854 355 – info@cinemateatroboiardo.com