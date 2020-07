Carpi: Cosap dimezzato o azzerato ed esonero Tarip per tre mesi

Entrano in vigore i provvedimenti di defiscalizzazione che la Giunta aveva annunciato per andare incontro alle imprese in difficoltà causa la pandemia: il Consiglio comunale infatti ha approvato nei giorni scorsi l’esenzione parziale o totale del Cosap (Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche) per il 2020, sgravi sulla Tarip (Tassa Rifiuti Puntuale), e contributi a fondo perduto.

Da sottolineare che il Comune ha deciso di ampliare sia la tipologia sia la durata dell’esenzione, rispetto a quanto previsto dalle misure governative in materia di Cosap e Tarip.

I vari interventi comportano per l’Amministrazione comunale un impegno finanziario complessivo di 1 milione e 100mila euro, così composto: 520.000€ per la Tarip (utenze non domestiche); 215.000€ per Cosap; 315.000€ a fondo perduto; ulteriori 50.000 destinati alla Tarip di utenze domestiche “fragili”, cioè già utilizzatrici di altri “bonus” (acqua, energia elettrica).

L’esenzione del canone per il suolo pubblico è totale – cioè l’intero anno 2020 – per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande (bar, ristoranti eccetera), per le attività di vendita per asporto o consumazione sul posto (gelaterie, kebab eccetera), e le attività commerciali in sede fissa; l’esenzione del Cosap è invece parziale – riduzione del 50% nel 2020 – per le attività di commercio su aree pubbliche (ad esempio mercati) e di “spettacolo viaggiante” (ad esempio reti elastiche, giochi gonfiabili).

Uno degli interventi sulla Tarip consiste invece nell’esenzione per tre mesi, sia della parte fissa sia di quella variabile, a quelle imprese che sono state chiuse causa emergenza sanitaria.

Il requisito generale per beneficiare delle misure aggiuntive comunali su Cosap e Tarip è essere in regola con i pagamenti precedenti.

Per informazioni: Servizio Tributi, corso Alberto Pio n° 91 (Municipio) tel. 059649894 – fax 059649876; gli uffici ricevono solo su appuntamento da concordare per telefono o posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.carpi.mo.it