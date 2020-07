Domani lavori di Hera alla rete idrica di Pavullo

Domani, 28 luglio, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Pavullo nel Frignano.

In particolare, sarà sostituito un gruppo di valvole in via Martiri. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, necessario a migliorare ulteriormente il servizio, dalle 8 alle 17 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle Vie Giardini (nel tratto compreso tra via Martiri e via degli Abeti), Martiri (nel tratto compreso tra via Giardini e il civico 18/a di via Martiri), Torricella, Del Monte, Tacoli, Alessandro Ricchi, Casel Grandi.

Tutte le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite, grazie a volantini distribuiti a domicilio e anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

La viabilità sarà leggermente modificata, con un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere.