Incendio nell’impianto di smaltimento biomasse di Crespellano

Questa mattina intorno alle 7:00, per cause da stabilire, un incendio ha interessato l’impianto di smaltimento biomasse di via Bargellina a Crespellano. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre e mezzi di appoggio, si sono trovati di fronte un rogo che aveva preso vita nella parte alta della catasta di sterpaglie in via di smaltimento. I pompieri hanno impiegato diverse autobotti, tra cui quella da 25000 litri, ed hanno continuato l’opera di controllo del rogo e poi la bonifica con relativa messa in sicurezza fino verso le 15:00.

Sul posto oltre al 115 e al funzionario di guardia dei vigili del fuoco, anche i carabinieri, la polizia locale e Arpae. Presente anche il Sindaco.