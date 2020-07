Modifiche alla viabilità su alcune strade di Fiorano

Lunedì 27 luglio dalle ore 8 alle ore 12, sarà presente un restringimento stradale in via Statale n. 58 a Fiorano Modenese, per potatura piante.

Martedì 28 luglio inizieranno i lavori di asfaltatura di via Cameazzo nel tratto compreso tra il cimitero e la ditta Colorobbia. I lavori si concluderanno venerdì 31 luglio. Nel tratto interessato verrà istituito il senso unico alternato.

Giovedì 30 luglio, dalle ore 8 alle ore 13, in via del Cappellano n. 18, per lavori di sfalcio e pulizia argini, chiusura totale al traffico, indicata nei punti d’ingresso della strada stessa. Il percorso alternativo è da via Fiandri