Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 24 luglio

Al mattino nuvolosità irregolare sul territorio regionale, più compatta sulle aree pianeggianti prossime al corso del Po, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dalle ore centrali della giornata tendenza a ulteriore aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme a partire dai rilievi con rovesci e/o temporali associati, in estensione alla pianura nel corso del pomeriggio. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da ovest nelle ore serali. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 21° e 23°C nei capoluoghi, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime in diminuzione con valori tra 27° e 31°C nei capoluoghi. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, tendenti ad intensificarsi nel corso della giornata con raffiche anche di forte intensità in occasione dei fenomeni temporaleschi. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)