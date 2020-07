In A14 chiusa per una notte la stazione di Borgo Panigale

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona/Pescara e verso A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, verrà chiuso il tratto tra SS9 Via Emilia e la stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di entrare alle stazioni autostradali di Bologna Casalecchio, Bologna Arcoveggio, Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro.