Suor Maria Lucilla se ne va dopo 18 anni di impegno a Fiorano

Domenica 26 luglio 2020, sul terrazzo della Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano, con la Messa delle ore 17.30 e con un momento di convivialità, la comunità saluta Suor Maria Lucilla Resca, che torna alla Casa Madre dopo 18 anni di impegno presso la Casa di riposo Coccapani e in parrocchia.

Era arrivata l’8 Settembre 2002 nella piccola comunità delle Suore Serve di Maria di Galeazza di Via Marconi e il suo primo impegno fu dedicato agli anziani ospiti della struttura protetta. In seguito Don Adriano Fornari le ha chiesto di impegnarsi anche come sacrista sia nella parrocchiale che in santuario e quello è diventato il suo servizio prevalente, trovandosi così quotidianamente a contatto con le persone che frequentano la chiesa, con i loro bisogni e le loro difficoltà.

La partenza di Suor Lucilla conclude la presenza a Fiorano delle Suore Serve di Maria di Galeazza, arrivate nel 1949 per gestire l’asilo e la casa di riposo, un’opera pia assai cara alla popolazione (anche perché non erano numerose le iniziative assistenziali che precisassero: “Dopo l’ammissione dei poveri, rimanendo posti disponibili, possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione”. Prima i poveri).

Allora erano le suore a occuparsi di tutti gli aspetti: educativi, organizzativi, della cucina, della cura degli anziani ospiti. L’Asilo, non essendo presente un Oratorio o capienti ambienti parrocchiali, fungeva anche da centro della comunità cattolica e non solo. Vi si tenevano il catechismo, le riunioni d’Azione Cattolica, la scuola di cucito per ragazze, il cinema domenicale per le famiglie, gli spettacoli dei giovani e le ‘mitiche’ Ore Liete, Diverse ragazze fioranesi scelsero di dedicarsi a Dio pronunciando i voti proprio nelle Mantellate di Galeazza. Poi il Coccapani gradualmente è stato affidato a personale laico e la partenza di Suor Lucilla conclude un capitolo della vita fioranese, perché dal Coccapani sono passati in tantissimi, prima bambini, poi genitori e infine, qualcuno, anche come nonno. Dal 2013 sono giunte, ospitate nel centro parrocchiale, le suore Salesie per offrire uno spazio di accoglienza, di preghiera e di fraternità al popolo di Dio, oltre a un contributo in parrocchia. Tocca a loro proseguire la presenza di religiose nella comunità, iniziata agli inizi del Novecento proprio con l’apertura dell’Asilo Coccapani.