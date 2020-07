Radio Bruno Estate 2020, a Modena in piazza Roma per la musica

Il Radio Bruno Estate ritorna a Modena, in piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale sede dell’Accademia militare, lunedì 27 e martedì 28 luglio dalle 20. Una trentina gli artisti di primissimo piano che si esibiranno in due serate di festa e spettacolo nel nome della musica live. Musica che porta in piazza, ancora nel dramma umano ed economico dell’emergenza sanitaria, la sua vitalità e la sua energia, moltiplicata dal calore del suo pubblico. Tutto con un occhio di riguardo per tutti quei lavoratori che stanno dietro le prime luci dello show e hanno sofferto il lockdown. Al Fondo di sostegno per i lavoratori dello spettacolo Music Innovation Hub sarà devoluto l’incasso delle due serate.

Mille persone per sera (compresi i disabili a cui è riservato uno spazio), solo se avranno acquistato il biglietto in prevendita (10 euro più diritti circuito vivaticket) potranno accedere dalle 19 ai posti a sedere distanziati davanti al palco lato San Domenico, entrando da corso Accademia dopo i controlli di sicurezza, con le misure anti covid, con mascherine e mantenendo le distanze interpersonali.

Le due serate, con il patrocinio del Comune di Modena e il supporto della Regione Emilia-Romagna, saranno ciascuna un evento unico, con i protagonisti della colonna sonora dell’estate che si avvicenderanno sul grande palco davanti al Palazzo Ducale.

Lunedì 27 Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Le Vibrazioni, Aiello, Gaia, Shade, Rocco Hunt, Alessio Bernabei, Mr.Rain, Emma Muscat & Astol, l’ospite internazionale Dotan e una sorpresa che sarà annunciata solo il pomeriggio dello spettacolo. Martedì 28 J-Ax, Francesco Renga, Diodato, Raf, The Kolors, Irama, Fred de Palma, Danti, Baby K, Annalisa, Bugo, Paolo Belli e Beppe Carletti con Yuri Cilloni (Nomadi), Cristina d’Avena.

L’invito per tutti è a non creare assembramenti sui quali vigileranno per impedirli le forze dell’ordine e la sicurezza. Chi è senza biglietto potrà seguire comodamente da casa lo spettacolo condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari con lo staff di Radio Bruno, trasmesso in diretta in radio e tv sui canali del digitale terrestre 258, 71, 683.

Protagonisti e programma dell’evento sono stati presentati martedì 21 luglio in conferenza stampa in piazza Roma con il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora alla Promozione della Città Ludovica Carla Ferrari, da Gianni Prandi editore di Radio Bruno e Leonello Viale, responsabile eventi.

“Dopo i terremoti del 2012 – ha ricordato Prandi – anche con la musica dal vivo abbiamo potuto comunicare vicinanza alle persone ed essere materialmente d’aiuto con fondi raccolti. La sfida è riuscire a non fermarsi, ancora una volta, nonostante la grande complessità del momento. Questo spettacolo rappresenta non solo un segnale di fiducia, un momento di divertimento e aggregazione, ma anche una occasione di lavoro per un settore fortemente penalizzato. È tra le ragioni per cui vogliamo esserci anche in quest’estate 2020. Rispettando le misure per garantire la sicurezza, per vivere due serate di musica insieme e godere i momenti di emozioni leggerezza, allegria, che caratterizzano da oltre 20 anni Radio Bruno Estate”.

Lo spettacolo sarà visibile ovunque, anche in vacanza sulla app di Radio Bruno, gratuita per smartphone e tablet, e in streaming sul sito www.radiobruno.it.

Partner commerciali del Radio Bruno Estate 2020 sono Italpizza, Assicoop Modena & Ferrara Agente generale Unipol Sai, Comet, Despar/Eurospar/Interspar, Bper, Caf Italia Modena, Istituti Privati Fermi licei e tecnici, Nutrileya, Autorama, Autoluna.

SUL PALCO IN PIAZZA ROMA LUNEDì 27

Lunedì 27 luglio dalle 20, Radio Bruno Estate anima piazza Roma di Modena, in collaborazione tra l’emittente e il Comune, nell’ambito dell’Estate modenese. Conducono Enzo Ferrari e Alessia Ventura, con lo staff di Radio Bruno.

Come sempre, anche nella successiva serata di martedì 28, saranno le hit che fanno la colonna sonora dell’estate le protagoniste dei due appuntamenti di Radio Bruno con artisti capaci di abbracciare un pubblico eterogeneo, di ogni età, per creare un clima di festa per tutta la famiglia dal vivo, in radio, come in Tv, sul web o sulla App.

Lunedì 27 Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini proporranno insieme la loro nuova hit “La Isla”, per poi far ballare una selezione dei loro brani di maggior successo.

Grande attesa per Francesco Gabbani che ascolteremo con la sanremese “Viceversa” e l’estiva “Il sudore ci appiccica”.

Rivelazione del Festival di Sanremo con “Ringo Starr” i Pinguini Tattici Nucleari sono tra i più programmati dalle radio in questa estate 2020 con “Ridere”.

Tornano Le Vibrazioni con l’inconfondibile stile di Francesco Sarcina che canterà le recenti “Dov’è” e “Per fare l’amore”.

Sonorità portoghesi per la vincitrice di Amici Gaia che stiamo ascoltando con “Chega”, letteralmente “Calma”.

Aiello è un giovane cantautore di grande talento, quest’anno lo ascoltiamo con “Vienimi (a ballare)”.

Molto amati soprattutto dal pubblico più giovane i tre rapper Mr. Rain con “I Fiori di Chernobyl”, Shade con la brillante “Autostop” e Rocco Hunt con “A un passo dalla luna”.

La bellissima Emma Muscat & Astol saranno sul palco con “Sangria”, l’ex Dear Jack Alessio Bernabei con la nuova “Trinidad”.

A Modena anche l’olandese Dotan con “Numb”, a lungo in cima alle classifiche europee.

MARTEDÌ 28 SUL PALCO IN PIAZZA ROMA

Seconda serata di Radio Bruno Estate in piazza Roma a Modena martedì 28 luglio dalle 20, in collaborazione tra l’emittente e il Comune, nell’ambito dell’Estate modenese. Conducono Enzo Ferrari e Alessia Ventura, con lo staff di Radio Bruno. La direzione artistica comunica cantanti e canzoni protagonisti dello spettacolo.

Martedì 28 ad aprire la serata musicale sarà J-Ax con “Una voglia assurda”. Protagonista di varie chiacchierate in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, negli ultimi mesi aveva promesso che non sarebbe mancato se avessimo organizzato uno spettacolo, ed è stato di parola.

Francesco Renga ci farà ascoltare, tra le altre, la nuova “Insieme: grandi amori”.

Immancabile ormai ogni estate è Baby K, questa volta con la martellante “Non mi basta più”.

Diodato sarà sul palco con la nuova “Un’Altra estate” oltre all’intensa “Fai rumore” che gli è valsa la vittoria al Festival di Sanremo.

L’intensa “Infinito” di Raf farà battere i cuori un po’ più forte; Raf si esibirà anche insieme al rapper e produttore in ascesa Danti con “Liberi”.

Sono da prevedere urla quando sul palco salirà il bell’Irama: la sua Mediterranea è uno dei brani più richiesti anche a Radio Bruno.

È sempre entusiasmante ascoltare il talento dei The Kolors che imperversano quest’estate con “Non è vero”.

Sul palco di piazza Roma anche la splendida Annalisa con “Houseparty” e il rapper Fred de Palma con “Paloma”.

Ritroveremo Bugo, poi Paolo Belli & Beppe Carletti che durante la quarantena hanno scritto insieme “Fuori la paura” e ce la faranno ascoltare con Yuri Cilloni (i Nomadi), mentre per far cantare e ballare tutti ritornando un po’ bambini ci sarà anche Cristina d’Avena, per la prima volta al Radio Bruno Estate.