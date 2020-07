Incendio in un podere agricolo a Borgo Tossignano

Incendio boschivo in località Borgo Tossignano nei pressi di via Nuova. Sul posto, intorno alle 15:30, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con cinque mezzi, di cui due adibiti allo spegnimento di incendi boschivi. Circa un ettaro di verde all’interno di un podere – sterpaglie e colture varie, vitigni e alberi da frutto – è rimasto coinvolto dalle fiamme. Il rogo è stato domato; i vigili del fuoco sono poi rimasti sul posto per controllare lo scenario. Fortunatamente non si lamentano feriti.



