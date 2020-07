Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di San Martino Spino, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino moldavo trentenne, domiciliato a Sermide (MN) poiché a seguito di un controllo effettuato in via Imperiale, ha esibito una carta di identità rumena valida per l’espatrio contraffatta. L’uomo è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Modena.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013