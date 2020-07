Due arresti dei carabinieri a Carpi: per spaccio e per furto

rabinieri carQuesta notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Carpi, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino, quarantenne, residente a Finale Emilia che, poco prima in una via del centro storico, aveva ceduto tre dosi di cocaina ad un ragazzo del posto. L’uomo è stato tradotto al carcere di Modena.

Questa mattina, invece, sempre i carabinieri di Carpi, hanno arrestato un romeno quarantenne, senza fissa dimora poiché, poco prima all’interno di un supermercato della città, al fine di assicurarsi la fuga dopo aver sottratto il portafogli ad una anziana signora che stava facendo la spesa, ha utilizzato violenza nei confronti degli impiegati che si sono messi al suo inseguimento, riuscendo tuttavia a bloccarlo. Nel frattempo i militari, avvertiti dalla direzione, sono giunti sul posto arrestandolo in flagranza di reato con l’accusa di rapina impropria. L’uomo è stato tradotto al carcere di Modena.