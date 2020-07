Castelnuovo, al Comune sei mila mascherine dalla United Symbol

La United Symbol, azienda operante nel campo dell’automazione industriale e della domotica con sede a Castelnuovo, ha donato 6mila mascherine al Comune di Castelnuovo, per sostenere la comunità in questa prolungata fase di convivenza col virus.

Le mascherine sono state consegnate questa mattina al sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi presso la sede dell’azienda, che in questi mesi ha convertito la propria attività nella produzione di mascherine, creando una divisione dedicata (Safety Division) e arrivando a produrre 120mila dispositivi al giorno.

“Soltanto 90 giorni fa – spiega Cristian Paderni, titolare della United Symbol – abbiamo deciso di convertire la nostra produzione e creare la Safety Division, per realizzare mascherine chirurgiche. Una scelta resa possibile dal know how acquisito in quarant’anni di esperienza, che ci ha permesso di proseguire regolarmente la nostra attività e di non lasciare a casa nessuno dei nostri dipendenti. Oggi siamo felici di dare il nostro contributo alla comunità con questa donazione”.

Il sindaco Paradisi ha ringraziato i titolari dell’azienda, rimarcando il valore dell’iniziativa: “Il mio grazie a nome della comunità castelnovese va alla United Symbol per queste 6mila mascherine, che verranno consegnate tramite i Servizi Sociali ai cittadini in difficoltà economica. Questa azienda è un esempio di come si possono trasformare le difficoltà in opportunità, perché in una situazione emergenziale sono stati in grado di rimanere competitivi sul mercato e di garantire continuità occupazionale, confermandosi un’eccellenza nel panorama imprenditoriale del territorio”.