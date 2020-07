A Castelnovo Sotto “Una Rocca da favola” per far divertire i bambini con tre eventi al parco

Tre date da segnarsi sul calendario perché al parco Rocca di Castelnovo di Sotto saranno altrettanti gli eventi dedicati al divertimento dei più piccoli grazie alla rassegna “Una Rocca da favola”.

L’iniziativa, organizzata dal Comune e dalla biblioteca, con la collaborazione dell’associazione “Le Rane” e della compagnia “Farbaracca”, si svolgerà nell’area verde alle spalle del municipio.

Il primo spettacolo “Il bosco delle storie” sarà giovedì 23 luglio, alle ore 17.15. Si tratterà di letture itineranti per bambini dai 3 ai 10 anni.

Giovedì 30 luglio, alle ore 21.15, spazio allo spettacolo di burattini “Balla balla Fagiolinio”. Un’iniziativa consigliato a tutte le età.

Il tris di eventi si completerà giovedì 6 agosto, alle 17.15, con la lettura animata “C’era una volta al parco”, per bambini dai 3 ai 10 anni.

Dopo tutte le animazioni saranno messi a disposizione tanti libri da prendere in prestito.

Il consiglio per i partecipanti è di portare con loro un telo o un panno per potersi sedere comodamente a terra ad assistere agli spettacoli. I posti saranno assegnati degli organizzatori nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’uso della mascherina è obbligatorio per gli adulti e per i bambini a partire dai sei anni di età.